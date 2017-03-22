По факту повреждения памятника командиру Красной Армии Николаю Щорсу будет открыто уголовное производство.
Об этом «Громадському радіо» рассказал главный специалист отдела инспекции государственного контроля объектов культурного наследия и археологического надзора управления сохранения исторической среды и охраны объектов культурного наследия Департамента культуры в КГГА Вартан Азатьян.
«Этот памятник монументального искусства национального значения находится на балансе департамента культуры КГГА и является коммунальной собственностью. Вчера было повреждено коммунальное имущество. По данному факту на основании заявления Департамента культуры будет возбуждено уголовное дело по соответствующей статье уголовного кодекса Украины относительно повреждения памятника», - отметил Азатьян.
Напомним, в Киеве неизвестные повредили памятник командиру Красной Армии Николаю Щорсу, отпилив часть правой передней ноги лошади.
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