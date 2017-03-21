Полиция отпустила задержанных в Москве корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка, оператора телеканала «1+1» Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова. Об этом сообщает УНИАН.

«Только что отпустили», - сказал Цимбалюк.



Напомним, сегодня в Москве полиция задержала корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка, оператора телеканала «1+1» Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова, который 18 марта, в день аннексии Крыма, вывесил на балконе флаг Украины.

Как сообщил Цимбалюк, их задержали после записи интервью с Сарапуловым.