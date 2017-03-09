Международный суд ООН завершил слушания в рамках иска Украины к России о применении предупредительных мер против РФ в связи с запросом Киева. Решение может быть вынесено до конца апреля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Гааге по завершении слушаний сообщила заместитель министра иностранных дел Украины, руководитель делегации в Международном суде ООН Елена Зеркаль.

«Мы ожидаем решения суда, и я надеюсь, что оно будет справедливым. По нашим прогнозам, оно может быть до конца апреля», - сказала она.

Комментируя результаты рассмотрения, Зеркаль выразила мнение, что позиция российской стороны во время слушаний продемонстрировала, что «логика России заключается в том, что они могут делать все и не нести никакой ответственности за свои действия».

«Россия считает, что у нас исключительно внутренний конфликт, и что она может поставлять оружие для боевиков на восток. Из сегодняшних заявлений юристов следует, что Россия, как страна, не несет ответственности за финансирование терроризма, потому что если бы Россия знала, когда ратифицировала Конвенцию, что будет отвечать за финансирование терроризма, то она бы ее не ратифицировала», - пояснила содержание заявлений российской стороны руководитель украинской делегации.

По словам Зеркаль, подобную позицию Россия имеет и по вопросу расовой дискриминации. «(С их позиции) получается, что татары и украинцы в Крыму живут счастливо и не страдают, поскольку у них (россиян) совершенно другое видение, а Меджлис - это экстремистская организация, потому что они организовали блокаду Крыма, когда их права притеснялись. Это - их реальность, и они обвиняют всех, что все живут в другой реальности», - подчеркнула Зеркаль.

При этом она выразила убеждение, что сейчас «весь мир находится на стороне Украины, а Россия должна нести ответственность за свои действия».

«Этот суд является единственной инстанцией, которая может привлечь Россию к ответственности», - подчеркнула руководитель делегации.

Представители российской стороны от комментариев отказались.

Напомним, суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России. Украина обвиняет Россию в нарушении двух международных конвенций - Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Глава украинской делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ходе выступления на слушаниях дела сказала, что Украина просит суд принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.

Украина рассчитывает, что Международный суд ООН запретит России поставлять оружие и оказывать поддержку членам НВФ на Донбассе.