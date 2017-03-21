Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы шокированы визитом президента ПАСЕ Педро Аграмунта с российскими депутатами в Сирию.

Об этом сообщил народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Сказать что коллеги удивлены – ничего не сказать. Они в шоке! И, очевидно, тем кто ездил, придется уже по возвращению отвечать на кучу неприятных вопросов», - написал он в Facebook.

По словам Арьева, «визиты к диктаторам подрывают суть существования Совета Европы как места, основанного для поддержки демократии и прав человека, а не политиков, которые в крови с ног до головы».

Ранее российский Первый канал сообщил, что в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ (из Чехии, Бельгии, Сербии и Италии) и Госдумы во главе с председателем ПАСЕ Аграмунтом.

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба раскритиковал визит президента ПАСЕ в Сирию вместе с делегацией российской Госдумы.