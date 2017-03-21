Валовой внутренний продукт (ВВП) в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Также отмечается, что номинальный ВВП в 2016 году составил 2383,2 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека – 55 тыс. 848 грн.

Кроме того, согласно приведенным данным, рост ВВП Украины зафиксирован впервые за последние 4 года после того, как экономика продемонстрировала падение на 9,8% в 2015 году, на 6,6% – в 2014 году, а в 2013 году рост ВВП был нулевым.

Напомним, Национальный банк Украины из-за торговой блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей понизил прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%.