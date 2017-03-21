также в разделеЭкономика
НБУ надеется на четвертый транш МВФ до апреля 9
Рост розничной торговли замедлился до 0,5% 13
Украина предоставит МВФ уточненные макропоказатели в течение двух дней 27
«Сбербанк» ищет пути выхода из Украины 84
НБУ считает, что блокада не обвалит курс гривни 55
Нацбанк: Блокада ОРДЛО не повлияет на уровень инфляции 41
Из-за блокады Донбасса НБУ понизил прогноз роста ВВП 66
Эксперт: Украина должна разорвать сотрудничество с МВФ и не возвращать деньги 410
Гройсман: Пенсионная реформа приведет к увеличению пенсий 303
В рейтинг самых богатых людей по версии Forbes попали 6 украинцев 83
Украина может покупать уголь в США, Австралии или Южной Африке 92
«Газпром» подал кассацию на штраф АМКУ 320
С начала года в Украине зарегистрировались 78 тысяч новых предпринимателей 33
Украина планирует в этом году импортировать 5,6 миллиона тонн угля 58
В ЕК уверяют, что Украина получит €600 миллионов без дополнительных условий 36
Президент не исключил повышения расходов на оборону 33
Порошенко: Инфляция в 2017 году не превысит 10% 27
Украина ставит рекорды экспорта агропродукции 53

Валовой внутренний продукт (ВВП) в 2016 году по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Также отмечается, что номинальный ВВП в 2016 году составил 2383,2 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека – 55 тыс. 848 грн.

Кроме того, согласно приведенным данным, рост ВВП Украины зафиксирован впервые за последние 4 года после того, как экономика продемонстрировала падение на 9,8% в 2015 году, на 6,6% – в 2014 году, а в 2013 году рост ВВП был нулевым.

Напомним, Национальный банк Украины из-за торговой блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей понизил прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

61
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года