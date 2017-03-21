Собранные Службой безопасности Украины доказательства стали основанием для объявления заочного подозрения в финансировании терроризма главе так называемого «центрального республиканского банка» «ДНР» Ирине Никитиной. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Злоумышленница с 2014 года аккумулировала средства на счетах «банка» с последующим их перераспределением между незаконными вооруженными формированиями террористической организации «ДНР», - говорится в сообщении.

Полученные деньги НВФ использовали для ведения военных действий против Вооруженных сил Украины, задействованных в районе проведения АТО.

Следственные действия продолжаются.