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Собранные Службой безопасности Украины доказательства стали основанием для объявления заочного подозрения в финансировании терроризма главе так называемого «центрального республиканского банка» «ДНР» Ирине Никитиной. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Злоумышленница с 2014 года аккумулировала средства на счетах «банка» с последующим их перераспределением между незаконными вооруженными формированиями террористической организации «ДНР», - говорится в сообщении.

Полученные деньги НВФ использовали для ведения военных действий против Вооруженных сил Украины, задействованных в районе проведения АТО.

Следственные действия продолжаются.
ForUm

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