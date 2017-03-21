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Сегодня состоялись плановые испытательные запуски украинских ракет, произведенных в кооперации предприятий ГК «Укроборонпром» и Государственного космического агентства Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины со ссылкой на секретаря СНБО Александра Турчинова.

По его словам, во время испытаний была проведена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности.

«Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные цели», - сказал секретарь СНБО Украины.

Турчинов также подчеркнул, что благодаря реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, «уже с четвертого квартала 2016 года Вооруженные силы Украины начали получать мощное ракетное оружие, способное надежно выполнять сложные боевые задачи».
ForUm

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