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Министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич подал в Национальную прокуратуру Польши заявление о подозрении в совершении дипломатической измены экс-премьером Польши Дональдом Туском в деле Смоленской катастрофы.

Об этом Мацеревич заявил в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie, передает Укринформ.

«Бывший премьер должен отвечать перед судом, и суд должен отнестись к нему в соответствии с законом», - заявил Мацеревич.

Он отметил, что идет речь не о халатности, а о преступлении со стороны Туска.

«Премьер Дональд Туск заключил с Владимиром Путиным нелегальное соглашение во вред Польше и должен за это ответить», - подчеркнул Мацеревич.

Он добавил, что ни одна должность в польской или европейской институции не освобождает от ответственности за настолько серьезные преступления, в которых подозревается Туск.

Официальный представитель Национальной прокуратуры Польши Ева Вильк сообщила, что в прокуратуре зарегистрировано заявление Мацеревича по делу относительно подозрения Туска в дипломатической измене в деле Смоленской катастрофы. Подозрение касается статьи 129 Уголовного кодекса, которая предусматривает 10 лет заключения для лиц, которые в отношениях с правительствами других стран или зарубежных организаций действовали во вред Польше.

Польская власть упрекает Туска, в частности, за то, что он отдал международное следствие в деле Смоленской катастрофы в руки россиян и сразу не требовал возвращения обломков самолета экс-президента Леха Качиньского.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньскогоразбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту — президент с супругой и 86 членов правительственной делегации, летевшие на поминальные мероприятия в Катынь, а также члены экипажа — погибли.

Польская прокуратура обвинила двух российских авиадиспетчеров в причастности к трагедии.   

4 февраля министр обороны Польши Антоний Мацеревич подписал документы, позволяющие возобновить расследование авиакатастрофы.

В сентябре он заявил, что целью действий российских диспетчеров и властей в Москве было крушение самолета с президентом Лехом Качинским.
ForUm

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