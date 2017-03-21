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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания может запретить вещание телеканала «Беларусь 24» за показ карты Украины без Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

«Национальный совет письмом проинформировал директора телеканала «Беларусь 24» Александра Мартыненко о выявленных в эфире телеканала нарушения законодательства Украины и просит их устранить», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мониторингом Нацсовета от 14 февраля в программе информационно-аналитического направления в рубрике «Акценты» зафиксировано демонстрацию виртуальной карты стран, которые являются членами регионального объединения Центрально-европейская инициатива, в состав которого входит и Украина. На этой карте территория украинского государства была изображена без Крыма.

«Подобная редакционная политика свидетельствует о поддержке телеканалом агрессивных действий Российской Федерации по Украине в части аннексии Автономной Республики Крым», - подчеркнули в Нацсовете.

Кроме того, по данным регулятора, телеканал транслирует предвзятую информацию о текущей ситуации в Украине. Так, 26 февраля в информационно-аналитической программе «Главный эфир» не был соблюден баланс взглядов на отдельные политические события в Украине, что привело к их однобокому освещению.

«Национальный совет просит вещателя привести содержание программ в соответствие с законодательством Украины. В случае игнорирования требований украинского законодательства регулятор будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программы «Беларусь 24» на территории Украины», - подытожили в ведомстве.

 

 

 

 

 

 
ForUm

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