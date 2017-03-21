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В Управлении государственной охраны назначили служебное расследование относительно инцидента с выступлением в сессионном зале Верховной Рады правоохранителей по поводу конфликта с внефракционным народным депутатом Владимиром Парасюком. Об этом сообщили в пресс-службе УГО.

«По данному происшествию проводится служебное расследование», - проинформировали в ведомстве, сообщает УНИАН.

Как отметили в УГО, о результатах расследования будет сообщено позже.

Как ранее сообщал ForUm, 15 марта вице-спикер парламента Оксана Сыроид закрыла утреннее заседание парламента из-за того, что в сессионный зал пришли сотрудники Национальной полиции.

Однако после этого правоохранители рассказали с трибуны о вчерашнем конфликте с активистами блокады Донбасса, в котором участвовал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. 

Позже Сыроид обратилась в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой расследовать сегодняшние события в сессионном зале Верховной Рады.
ForUm

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