Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, предполагающий, что доля украиноязычных передач на телевидении должна составлять не менее 75%.

За принятие в первом чтении соответствующего документа №5313 проголосовали 244 народных депутатов, передает корреспондент ForUm’а.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документом предлагается установить, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, «доля передач и (или) фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00».

«Для соответствующих телеорганизаций региональной и местной категорий вещания установить обязательную долю на уровне 50%», - отмечается в документе.

Отдельно законопроектом также предлагается установить обязательную долю передач новостей на государственном языке, а именно не менее 75% от общей продолжительности всех передач новостей в каждом из промежутков времени с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.

Также предполагается уточнение правил вычисления доли передач и (или) фильмов, выполненных на государственном языке. «В частности, предусмотрено, что фильмы и передачи, которые не является собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на государственном языке должны быть с субтитрами на государственном языке», – отмечается в документе.

«Установлено, что передача считается выполненной на государственном языке, если все реплики ведущих выполнены на государственном языке. При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, комментариях приглашенных лиц и т.д», - указывается в тексте пояснительной записки.

Напомним, 8 ноября 2016 года вступил в силу закон, обязывающий радиостанции транслировать в эфире не менее 35% украиноязычных произведений.