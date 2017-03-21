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Киев опустился со 118 на 124 место в рейтинге стоимости жизни в городах мира. Об этом сказано в исследовании Worldwide Cost of Living 2017.

На первом месте в рейтинге самых дорогих городов мира расположился Сингапур, за ним идет Гонконг, на третьем месте — Цюрих. Четвертое и пятое место заняли японские города Токио и Осака. В десятке самых дорогих городов также Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген.

Согласно исследованию, самыми дешевыми городами для жизни стали Алма-Ата (Казахстан), Лагос (Нигерия), Бангалор (Индия), Карачи (Пакистан), Алжир (Алжир), Ченнаи (Индия) и Мумбаи (Индия), Киев (Украина), Бухарест (Румыния), Нью-Дели (Индия), сообщает Delo.ua.

Исследование проводится агентством Economist Intelligence Unit (EIU) дважды в год. Оно основано на сравнении 400 отдельных цен на 160 видов товаров и услуг. Рассматриваются цены на еду, напитки, одежду, товары для дома и личной гигиены, цены на аренду жилья, транспорт, счета за коммунальные услуги, цены за частные школы, помощь по дому и отдых.
ForUm

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