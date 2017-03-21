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Специалисты Государственной аудиторской службы Украины провели финансовый аудит деятельности ГП «Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» за период с 01.01.2012 по 01.11.2016 и обнаружили ряд причин его убыточности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главной из них является значительная часть амортизационных отчислений на объекты основных средств, которые были реконструированы и построены к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. На сегодня предприятие имеет большие суммы долгов, его имущество и банковские счета арестованы.

«Произошло это потому, что государство не выполнило своих обязательств по полному финансированию работ по строительству и реконструкции стадиона к Евро-2012, а также из-за отсутствия государственной поддержки на погашение обязательств, которые взяло предприятие для реконструкции стадиона в соответствии с международными стандартами», - отмечается в сообщении.

Несмотря на проведение на достойном уровне матчей Евро-2012, предприятие уже в течение пяти лет имеет долги, в частности, перед подрядчиками за выполненные строительные работы на сумму более 145 млн грн. Как результат, по искам подрядных организаций судебные органы приняли решение о взыскании со спорткомплекса долга на сумму 93 млн грн и 61,7 млн грн штрафных санкций.

Стоит отметить, что предприятие принимало обязательства по реконструкции стадиона и строительству новых объектов спорткомплекса за бюджетные средства и средства беспроцентного займа, заимствованного у госпредприятия «Финансирование инфраструктурных проектов» (далее - ГП «Фининпро») под государственные гарантии у международных организаций.

Сейчас задолженность НСК «Олимпийский» перед ГП «Фининпро» по договорам беспроцентного целевого займа составляет почти 2 млрд 231 млн грн. К тому же по условиям договора с ГП «Фининпро» спорткомплекс за получение и использование этого займа должно ежегодно платить 800 тыс. грн.

«На сегодня предприятие не имеет достаточно оборотных средств для погашения указанных долгов и достройки функциональной зоны, поскольку его доходы имеют сезонный характер и используются преимущественно на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг и другие расходы, связанные с содержанием стадиона»,ю – отметили в Госаудите.

Доходы НСК «Олимпийский» от проведения футбольных матчей зависят от посещаемости футбольных матчей и в последнее время имеют тенденцию к уменьшению. Кроме того, по условиям договора с ООО «Футбольный клуб «Динамо» Киев» предприятие фактически лишено права проводить матчи с участием других футбольных команд без соответствующего разрешения ФК «Динамо» Киев», тогда как спорткомплекс имеет статус национального спортивного заведения.

Также стоит отметить, что предприятие выполняет несвойственные ему функции и осуществляет дополнительные расходы по содержанию ряда объектов, которые непосредственно не связаны с деятельностью стадиона и которые передало ему на баланс Министерство молодежи и спорта Украины.

В частности, речь идет об админздании по ул. Эспланадная, 42 и объекте незавершенного строительства в Бердянске Запорожской области, которое долгое время находится в запущенном состоянии и непригодно для использования.

В то же время в админздании по ул. Эспланадная, 42 арендаторы – юридические лица – фактически занимают помещения, площадь которых значительно больше площади, определенной договорами, и за которые не возмещаются коммунальные услуги. Это привело к непроизводительным затратам предприятия на сумму 600 тыс. грн. Кроме того, непередача свободных помещений в этом здании в аренду лишила спорткомплекс возможности получить 100 тыс. грн доходов.

По результатам аудита специалисты Госаудитслужбы разработали ряд рекомендаций, направленных на улучшение эффективности деятельности и финансовых результатов ООО «НСК «Олимпийский», внедрение которых предусмотрено на уровне спорткомплекса и Министерства молодежи и спорта Украины.

О результатах аудита проинформирован Кабмин, Минфин и Минспорта.
ForUm

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