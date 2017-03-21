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Сегодня ночью в Харькове в переулке Белостоцкого неизвестный бросил гранату в помещение аптеки, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в Московский отдел полиции сегодня около 2:30.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба. Предварительно установлено, что неизвестный бросил в помещение аптеки гранату «РГД-5». С места происшествия изъяты обломки корпуса, кольцо с чекой и другие вещественные доказательства.

По данным правоохранителей, от действий злоумышленника никто не пострадал. 

Следователем факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы. Сейчас принимаются меры для установления лица, совершившего преступление. Проверка продолжается.
 
ForUm

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