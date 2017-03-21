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Киев пока не собирается отключать отопление в связи с ожидаемым понижением температуры. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.

«Отопительный сезон в Киеве будет завершен, исходя из температурных показателей. То есть среднесуточная температура должна подняться до +8 градусов. Поскольку в Киеве сейчас сохраняется достаточно прохладная погода, в частности, 26-27 марта ожидается снижения температуры, а ночью возможны заморозки, то говорить об отключении отопления еще рано», - сообщили в пресс-службе, передает 44.ua.

Отмечается, что для админзданий, ОСМД и ЖСК существует возможность отключить отопление в индивидуальном порядке. При этом технически процесс отключения тепла в столице занимает до семи суток.

Как известно, отопительный сезон в Украине завершается 15 апреля.
ForUm

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