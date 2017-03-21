Министерство юстиции подало апелляцию на решение международного арбитража от 6 февраля, которым он обязал Украину возместить компании JKX Oil&Gas (Великобритания), владеющей в Украине нефтегазовыми активами, 11,7 млн долл. убытков, которые та понесла из-за нарушения Украиной межправительственного договора с Великобританией об обоюдной защите инвестиций. Об этом говорится в сообщении на сайте JKX Oil&Gas.

«Вчера днем компания получила уведомление Министерства юстиции Украины в Высокий суд Лондона о вызове JKX в качестве ответчика в ходатайстве, направленном на отмену недавнего арбитражного решения против Украины и в пользу JKX», - говорится в нем, сообщает 112 Украина.

Отмечается, что основанием для подачи апелляции является то, что арбитражный суд, по мнению украинского Минюста, совершил серьезную ошибку при проведении арбитражного разбирательства.

Напомним, в феврале Международный арбитраж обязал Украину возместить компании JKX Oil&Gas (Великобритания) порядка 12 млн долларов убытков, которые та понесла из-за нарушения Украиной межправительственного договора с Великобританией о защите инвестиций.