Полиция Греции обнаружила на почте в Афинах восемь посылок, в которых может находиться взрывчатое вещество.

Как заявил представитель полиции, посылки были адресованы «чиновникам в европейских странах», сообщает Немецкая волна.

По данным полиции, в посылках был обнаружен взрывной механизм, похожий на тот, что был внутри присланной из Греции посылки, взорвавшейся в руках сотрудницы в офисе Международного валютного фонда (МВФ) в Париже 16 марта. В результате взрыва женщина получила легкие травмы рук и лица.

Ранее, 15 марта, посылка со взрывчатым веществом была обнаружена в федеральном министерстве финансов ФРГ в Берлине. Специалисты технико-криминалистического института доставили опасную находку на участок для производства взрывов на окраине Берлина и изучили ее. Как выяснилось, в коробке находился взрыватель и смесь, используемая для производства пиротехнических средств, которая взорвалась бы при вскрытии посылки. Никто не пострадал.

Предполагается, что отправителем двух посылок в Париж и Берлин была греческая левоэкстремистская организация «Заговор огненных ячеек», которая возникла не позднее 2008 года. Ее участники обвиняются в организации многочисленных поджогов и взрывов.

Нынешние инциденты произошли накануне возобновления переговоров между Грецией и европейскими кредиторами. В настоящее время существуют разногласия по поводу предоставления Греции последнего денежного транша в рамках 3-го пакета финансовой помощи объемом в 86 млрд евро, который был предоставлен Афинам в 2015 году.