также в разделеМир
СМИ: Британские банки отмывали деньги из России 9
ФСБшники избили аспиранта МГУ из-за украинского флага 17
Тиллерсон в апреле посетит Россию 21
Россия разместит ракетные системы по всей границе 99
В США скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер 106
Великобритания определилась с датой запуска Brexit 27
В Южном Судане разбился пассажирский самолет, более 40 погибших 52
В Европарламенте заявили, что РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Сербии 83
СМИ: У Конгресса нет доказательств сотрудничества штаба Трампа с Кремлем 32
Белый дом объяснил, почему Трамп не пожал руку Меркель 271
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня 325
За пост президента Франции поборются 11 кандидатов 63
Трамп дал характеристику Путину 372
Штайнмайер вступает в должность президента Германии 74
СМИ узнали о сокрытии Флинном контактов с российской студенткой 61
Умер один из отцов-основателей рок-н-ролла 80
«Теплый прием»: Трамп не пожал руку Меркель 667
В аэропорту Парижа военные застрелили мужчину 51

Полиция Греции обнаружила на почте в Афинах восемь посылок, в которых может находиться взрывчатое вещество.

Как заявил представитель полиции, посылки были адресованы «чиновникам в европейских странах», сообщает Немецкая волна.

По данным полиции, в посылках был обнаружен взрывной механизм, похожий на тот, что был внутри присланной из Греции посылки, взорвавшейся в руках сотрудницы в офисе Международного валютного фонда (МВФ) в Париже 16 марта. В результате взрыва женщина получила легкие травмы рук и лица.

Ранее, 15 марта, посылка со взрывчатым веществом была обнаружена в федеральном министерстве финансов ФРГ в Берлине. Специалисты технико-криминалистического института доставили опасную находку на участок для производства взрывов на окраине Берлина и изучили ее. Как выяснилось, в коробке находился взрыватель и смесь, используемая для производства пиротехнических средств, которая взорвалась бы при вскрытии посылки. Никто не пострадал.

Предполагается, что отправителем двух посылок в Париж и Берлин была греческая левоэкстремистская организация «Заговор огненных ячеек», которая возникла не позднее 2008 года. Ее участники обвиняются в организации многочисленных поджогов и взрывов.

Нынешние инциденты произошли накануне возобновления переговоров между Грецией и европейскими кредиторами. В настоящее время существуют разногласия по поводу предоставления Греции последнего денежного транша в рамках 3-го пакета финансовой помощи объемом в 86 млрд евро, который был предоставлен Афинам в 2015 году.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года