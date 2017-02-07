также в разделеЭкономика
Кабмин снизил соцнормативы на тепло, газ и электроэнергию 59
В Украине могут начаться веерные отключения электричества из-за блокады Донбасса 84
НБУ прогнозирует стабильность курса гривни в 2017 году 10
Убыток банковской системы Украины в 2016 году стал самым большим в истории 55
Международные резервы НБУ сократились до $15,4 миллиарда 83
Украина планирует в этом году выпустить евробонды 30
Данилюк: МВФ не требует повышения пенсионного возраста 50
Минфин завершает переговоры с МВФ 58
НБУ: Политика Трампа может повлиять на гривню 144
В НБУ уже «похоронили» надежды на миллиард от США 113
НБУ: Из-за повышения минималки 630 тысяч украинцев потеряют работу 286
В прошлом году экономика Украины выросла на 2% 49
Госдолг Украины увеличился до $71 миллиарда 391
В Украину из-за границы в прошлом году перевели почти $2,5 миллиарда 84
В украинских ПХГ осталось 9,8 миллиарда кубов газа 617
Немецкий банк заблокировал €17 миллионов на корсчете «ПриватБанка» 126
За горячую воду и отопление исправно платят почти все украинцы 62
«ПриватБанк» потерял в «период турбулентности» 30 миллиардов 59

Международный арбитраж обязал Украину возместить компании JKX Oil&Gas (Великобритания) порядка 12 млн долларов убытков, которые та понесла из-за нарушения Украиной межправительственного договора с Великобританией о защите инвестиций.

Об этом говорится в сообщении британской компании на сайте Лондонской фондовой биржи от 6 февраля, сообщают Украинские новости.

«Суд установил, что правительство Украины нарушило элементы двустороннего инвестиционного договора между правительством Соединенного Королевства и правительством Украины и присудил убытки JKX в размере около 12 млн долларов», - говорится в сообщении.

Согласно информации Министерства юстиции Украины, основаниями для подачи JKX Oil&Gas и аффилированными с ней компаниями иска против Украины является: увеличение Верховной Радой ставки платы за пользование недрами при добыче нефти и газа, запрет Кабинетом Министров на закупку газа определенными (крупными) компаниями у всех поставщиков, кроме НАК «Нафтогаз Украины» (постановление №647 от 26 ноября 2014 года), введение правлением Национального банка административных мер на валютном рынке (постановления НБУ №540 от 28 августа и №758 от 1 декабря 2014 года).

Ранее JKX заявляла, что из-за повышения ренты необоснованно переплатила ренту за пользование недрами в размере 180 млн долларов.

Напомним, основным активом JKX Oil & Gas в Украине является Полтавская газонефтяная компания, занимающаяся добычей углеводородов на Игнатьевском, Молчановском, Ново-Николаевском, Руденковском, Заплавском, Елизаветовском, Червоноярском, Восточном месторождениях в Полтавской области.

27,54% компании владеет Eclairs Group, которую СМИ связывают с бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, 19,92% - российская Proxima Capital Group,11,45% - Glengary Overseas Limited.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

148
Теги
Ботинки зимние