Во Львовской области с подозрением на острую кишечную инфекцию госпитализированы 8 детей, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

«В 09:55 20 марта во Львовский областной центра ЭМП МК поступило сообщение, что в лечебные учреждения города Львова и города Пустомыты в детские инфекционные отделения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция в состоянии средней степени тяжести поступило 8 детей, которые 17 марта находились в ДОУ «Сказочный мир», – говорится в сообщении.

По данным ОГА, во Львовской больнице Кирилла и Мефодия находятся 6 детей, а в Пустомытовской ЦРБ (инфекционное отделение) - 2. Причина заболевания - устанавливается.



Пустомытовская СЭС проводит противоэпидемические мероприятия по ликвидации и локализации инфекции согласно комплексному плану.