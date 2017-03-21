Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключает того, что наше государство будет покупать уголь у Соединенных Штатов Америки, Австралии или в Южной Африке.

Об этом глава правительства сказал в вечернем эфире ICTV, сообщает Укринформ.

«Мы сейчас будем его покупать за валюту. Это или Соединенные Штаты Америки или Австралия или Южная Африка. Это чрезвычайно серьезно», - сказал Гройсман.

Он отметил, что в свое время правительство Арсения Яценюка сделало большую работу, а правительство Гройсмана ее продолжило, ради того, чтобы превратить Украину в независимое от российского газа государство.

«Мы уже более 500 дней живем без капли российского газа. Мы выбрали код на то, чтобы добывать украинский газ из украинских недр, и в этом году, я думаю, что мы больше чем на полмиллиарда кубов увеличим добычу собственного газа. Это означает, что на 500 миллионов мы купим меньше за валюту, а это и есть наша энергетическая независимость», - подчеркнул премьер-министр.

Он также в очередной раз прокомментировал ситуацию с «угольной блокадой». Гройсман считает, что многие из тех, кто осуществляет блокаду неподконтрольных территорий Донбасса, искренне сердцем болеют за Украину, но их действия имеют обратный эффект.

Напомним, глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк заявил, что Украина планирует импортировать в этом году 5,6 миллиона тонн угля.