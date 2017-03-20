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Украина планирует импортировать 5,6 миллиона тонн угля в этом году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.

«Хочу проинформировать о балансе угля, утвержденном 3 марта Министерством энергетики и угольной промышленности еще до решения СНБО 15 марта 2017 года, который прямо предусматривает импорт 5,6 миллиона тонн угля в этом году, что соответствует 26% от всех поставок до конца года», – отметил он.

По словам Вовка, это подтверждает дефицит угля в Украине (на сегодня даже после оптимизации структуры), потребность покупать его за рубежом для обеспечения стабильной работы ОЭС и потребность добывать больше угля в Украине для обеспечения энергетической независимости.

«Таким образом, несомненным сегодня является дефицит угля и его потребность покупать за границей по цене до $100 за тонну и еще более актуальным доведение собственной добычи до потребностей страны, что не может быть бесплатным, как «газ украинской добычи», – подытожил он.

Напомним, 17 марта Государственная компания «Укрэнерго», оператор Объединенной энергосистемы страны, улучшила прогноз по обеспечению теплоэлектростанций дефицитным углем антрацитовой группы, заявив, что ТЭС обеспечены этим видом топлива на время работы от 28 до 60 дней.
ForUm

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