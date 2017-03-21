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На Торецком фенольном заводе украинских военных и техники нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В связи с распространением отдельными Интернет-ресурсами информации о прибытии на фенольный завод в Торецке группы военнослужащих радиационной, химической и бактериологической защиты ВС Украины для оценки вероятных повреждений помещений завода вследствие их использования подразделениями украинской армии, пресс-центр штаба АТО заявляет , что указанная информация не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

По данным штаба, на территории Торецкого фенольного завода не размещено ни одно из подразделений Вооруженных сил Украины. Военная техника и боеприпасы на предприятии не сохраняются.

«Такая информация специально размещается противником с целью создания в обществе напряжения и дискредитации Вооруженных сил Украины», – подчеркнули в пресс-центре.

Ранее ряд интернет-ресурсов НВФ сообщили, что в Торецк прибыла группы офицеров (10 человек) из управления войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ для подготовки диверсии на местном фенольном заводе.
ForUm

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