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Апелляционный суд Одесской области оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте на 2 месяца, до 25 апреля, депутата райсовета Одесской области Александра Кушнарева, подозреваемого в заказе похищения нардепа от «Блока Петра Порошенко» Алексея Гончаренко. Об этом сообщил его адвокат Пахарадин Хасуев.

Защитник отметил, что заседание проходило «напряженно» на протяжении почти четырех часов, но судейская коллегия «внимательно заслушал аргументы сторон защиты и обвинения», сообщает Радио Свобода.

15 марта было принято решение о продлении ареста Анатолия Слободяника - другого фигуранта дела о попытке похищения народного депутата-одессита Алексея Гончаренко.

Депутат Лиманского районного совета (Одесская область) от «Оппозиционного блока» Александр Кушнарев является отцом погибшего 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе «антимайдановца» Геннадия Кушнарева.

Анатолий Слободянник - военный в отставке, представитель Одесской областной Союза ветеранов силовых структур.

Напомним, 23 февраля стало известно о похищении нардепа Алексея Гончаренко в Одессе.

Позже Гончаренко заявил, что его похищение было инсценировано спецслужбами.

25 февраля Приморский районный суд Одессы арестовал подозреваемых в заказе и организации похищения депутата на два месяца без права внесения залога.
ForUm

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