Президент Петр Порошенко обсудил с главами фракций и групп ситуации, которые могут возникнуть в случае неполучения транша МВФ, а также последствия блокады ОРДО. Об этом журналистам заявили председатели фракций после встречи.

«На встрече был спикер парламента, премьер-министр, руководители фракций. Разговор в основном касался налаживания работы парламента, поиска точек соприкосновения между парламентом и Кабмином. Мы договорились, что меморандум МВФ будет объявлен, как только он будет подписан. Также мы проанализировали последствия блокады», - сказала заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко, сообщает УНИАН.

По ее словам, пока длилась встреча, Гройсман выходил на переговоры с МВФ.

Также после окончания разговора с депутатами к переговорам с МВФ присоединился Порошенко.

Она добавила, что рассмотрение вопроса предоставления транша Украине пока перенесли на конец марта.

Кроме того, по словам Луценко, во время встречи обсуждались кандидатуры в состав ЦИК, а также договорились, что вопрос переформатирования состава Счетной палаты Рада рассмотрит на заседании 23 марта.

В свою очередь лидеры фракций на условиях анонимности рассказали, что на встрече с главами фракций президент вел себя довольно спокойно и не переходил на личное. «Если честно, встреча была, чтобы встретиться. Мы уже все это слышали. Но хорошо, что начали нас приглашать», - отметил один из депутатов.

«Эмоционально выступал только Ляшко, но он всегда так выступает», - добавил собеседник.

Сам Олег Ляшко рассказал журналистам, что в Администрации Президента видел премьер-министра Владимира Гройсмана, экс-премьера Арсения Яценюка, председателя АП Игоря Райнина и экс-главу АП Бориса Ложкина.

Напомним, 19 марта стало известно, что совет директоров МВФ перенес на короткий срок рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины в связи с транспортной блокадой Донбасса.