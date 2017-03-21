В бою под Водяным противник понес значительные потери, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«По уточненной информации, в результате боя между военнослужащими Вооруженных сил Украины и российскими оккупантами, который состоялся на мариупольском направлении в районе населенного пункта Водяное, противник понес значительные потери», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным разведки 8 членов незаконных вооруженных формирований, 16 – ранены.

Напомним, вечера, 20 марта, в районе населенного пункта Водяное на мариупольском направлении состоялся бой военнослужащих Вооруженных сил Украины с ДРГ противника.