Введение языковых квот на телевидении не повлияет на контент иностранных каналов, вещающих в Украине. Об этом в интервью телеканалу «Настоящее время» заявил член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский, сообщает Телекритика.

«Закон касается лицензиатов Нацсовета - резидентов Украины, то есть тех телеканалов, которые используют радиочастотный ресурс, которые получили в принципе лицензии на вещание в Украине», - сказал он.

Тогда как иностранные каналы, среди которых и «Настоящее время», не являются украинскими резидентами. «Мы проголосовали за то, чтобы внести ваш телеканал, как и многие другие иностранные телеканалы, в определенный перечень телеканалов, контент которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении», - уточнил Костинский.

Если же иностранный телеканал, имеющий разрешение на вещание от Нацсовета, нарушает украинское законодательство, например, закон о телевидении и радиовещании, закон об информации и др., или выступает против признания территориальной целостности Украины, то регулятор имеет право ограничить его вещание в кабельных сетях страны. «Но при этом он остается доступным на спутнике, при этом есть возможность смотреть его через интернет. То есть это касается ограничения тех ресурсов, которые являются государственной собственностью, – радиочастотный ресурс и т.д.», - добавил член Нацсовета.

Напомним, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект № 5313, который предусматривает более широкое применение украинского языка в эфире телеканалов путем введения квот.

Документ предусматривает, что по итогам недели объем трансляции передач и фильмов на украинском языке на общенациональных и региональных телеканалах должен составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00, а на местных каналах - не менее 50%.

Глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, которая является одним из авторов проекта закона, прогнозирует его принятие во втором чтении в апреле.