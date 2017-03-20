Удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко в СИЗО проведали жена и адвокат Марк Фейгин.

Об этом Фейгин сообщил в Twitter.

Были сегодня с супругой моего подзащитного Романа Сущенко в Лефортово. Дали свидание. pic.twitter.com/qQGQWdjIq8 — Mark Feygin (@mark_feygin) 20 марта 2017 г.





«Были сегодня с супругой моего подзащитного Романа Сущенко в Лефортово. Дали свидание», - написал он.

Анжела Сущенко в комментарии Укринформу сообщила, что администрация СИЗО не позволила передать журналисту рисунки сына.

«Была в Лефортово на свидании с Романом. Говорили через стекло по телефонной трубке. Показала ему новые семейные фото и рисунки сына. Отдала их администрации. Рисунки Макса она брать отказались, а фотографии приняли. Есть надежда, что вскоре они окажутся у мужа. Главное – Роман просил передавать привет всем, кто о нем беспокоится», - сказала Сущенко.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.

25 января 2017 года Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Сущенко еще на три месяца.