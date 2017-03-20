Удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко в СИЗО проведали жена и адвокат Марк Фейгин.
Об этом Фейгин сообщил в Twitter.
Были сегодня с супругой моего подзащитного Романа Сущенко в Лефортово. Дали свидание. pic.twitter.com/qQGQWdjIq8— Mark Feygin (@mark_feygin) 20 марта 2017 г.
«Были сегодня с супругой моего подзащитного Романа Сущенко в Лефортово. Дали свидание», - написал он.
Анжела Сущенко в комментарии Укринформу сообщила, что администрация СИЗО не позволила передать журналисту рисунки сына.
«Была в Лефортово на свидании с Романом. Говорили через стекло по телефонной трубке. Показала ему новые семейные фото и рисунки сына. Отдала их администрации. Рисунки Макса она брать отказались, а фотографии приняли. Есть надежда, что вскоре они окажутся у мужа. Главное – Роман просил передавать привет всем, кто о нем беспокоится», - сказала Сущенко.
Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.
В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.
7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.
25 января 2017 года Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Сущенко еще на три месяца.
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