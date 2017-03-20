На мариупольском направлении не прекращаются интенсивные бои. Об этом сообщается на странице волонтерского движения «Повернись живим» в Facebook.

«На данный момент враг интенсивно продолжает обстрел наших передовых позиций из крупнокалиберных минометов и ствольной артиллерии. Есть подтверждение, что около 12:00 террористы применил реактивные системы залпового огня «Град», – говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелы настолько мощные, что эхо разрывов слышно в самом Мариуполе, куда уже приезжают первые кареты скорой помощи.

«С нашей стороны есть раненые, но ждем подтверждения информации от наших силовиков. Между тем, по информации местного населения с оккупированной территории, через административную границу из России сегодня заехали более 15-ти грузовиков с боеприпасами», – сказано в сообщении.

В свою очередь центр волонтеров People's Project сообщил, что под Мариуполем украинские военные полностью уничтожили вражеский опорный.

«По предварительным данным, полностью уничтожили вражеский опорный пункт вместе с террористами. Враг усиливает артобстрел и перенес огонь на уже бывшие собственные позиции. В зону боя идут вражеские танки», - говорится в сообщении центра в Facebook.

Напомним, по данным штаба АТО, за прошлые сутки на мариупольском направлении произошло 26 обстрелов.