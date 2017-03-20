также в разделеПроисшествия
Под Мариуполем ВСУ обстреляли из «Градов»: двое военных погибли, 7 – ранены 33
На Черкасчине в ходе спецоперации полиция застрелила мужчину 41
С начала АТО погибли 2629 военных 19
На Тернопольщине пассажир микроавтобуса до смерти избил водителя-виновника ДТП 29
За сутки в зоне АТО ранены 5 военных 12
На Луганщине из-за обстрела без света остались 3 села 10
Ривненскую полицию обстреляли из гранатомета 39
В зоне АТО со стрельбой задержали авто, сбившее военного 50
С начала суток в зоне АТО ранены 5 военных 46
Жуткое ДТП в Днипре: трое человек погибли, еще один в больнице 242
За сутки четверо военных погибли, трое ранены 158
В Николаеве армейский бензовоз врезался в магазин, погиб военный 139
В зоне АТО военный погиб, подорвавшись на растяжке 57
Сутки в АТО: Двое военных погибли, восемь – ранены 95
На Закарпатье выгорела Долина нарциссов 89
Запорожского полицейского подозревают в похищении и убийстве 90
На заводе в Запорожье прогремел взрыв: четверо погибших 125
В зоне АТО ранены две женщины 62

На мариупольском направлении не прекращаются интенсивные бои. Об этом сообщается на странице волонтерского движения «Повернись живим» в Facebook.

«На данный момент враг интенсивно продолжает обстрел наших передовых позиций из крупнокалиберных минометов и ствольной артиллерии. Есть подтверждение, что около 12:00 террористы применил реактивные системы залпового огня «Град», – говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелы настолько мощные, что эхо разрывов слышно в самом Мариуполе, куда уже приезжают первые кареты скорой помощи.

«С нашей стороны есть раненые, но ждем подтверждения информации от наших силовиков. Между тем, по информации местного населения с оккупированной территории, через административную границу из России сегодня заехали более 15-ти грузовиков с боеприпасами», – сказано в сообщении.

В свою очередь центр волонтеров People's Project сообщил, что под Мариуполем украинские военные полностью уничтожили вражеский опорный.

«По предварительным данным, полностью уничтожили вражеский опорный пункт вместе с террористами. Враг усиливает артобстрел и перенес огонь на уже бывшие собственные позиции. В зону боя идут вражеские танки», - говорится в сообщении центра в Facebook.

Напомним, по данным штаба АТО, за прошлые сутки на мариупольском направлении произошло 26 обстрелов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

98
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года