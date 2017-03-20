Через два месяца после того, как активисты начали блокировать перевозки товаров через линию разграничения с самопровозглашенными «ДНР-ЛНР», и через месяц после введения чрезвычайных мер в энергетике оценки их последствий противоречивы.

Общие «калькуляции»

Экономическое «взаимодействие» с временно оккупированными территориями «удерживало на украинской орбите как минимум сотни тысяч жителей оккупированных территорий», - заявил во время заседания СНБО президент Петр Порошенко.

Кроме того, по его словам, «оно уменьшало негативное влияние войны на нашу экономику, подпитывало металлургию как один из ключевых источников валютных поступлений в Украину, создавало запас времени для окончательного решения проблемы энергетической диверсификации».

«То, что действия наших блокадников влетят Украине в копеечку, это очевидно. В какую именно, покажет калькуляция», - заявил президент, добавив, что ожидает от правительства детального анализа экономического аспекта блокады.

Вместе с тем, представители политических сил, которые поддерживают блокаду, указывают на то, что говоря об убытках от блокады, президент одновременно своей подписью узаконил решение СНБО о временном прекращении перевозки грузов через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях.

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«Какой ущерб, если после этих заявлений Порошенко продолжает блокаду? Если были убытки, по логике, заседание СНБО должно завершиться тем, что мы открываем торговлю с оккупированными территориями и дальше будем зарабатывать на этом», - заявил заместитель фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.

Впрочем, правительство пока не обнародовал конкретных расчетов по экономическим последствиям блокады.

Премьер-министр Владимир Гройсман лишь заявил, что энергетическая блокада помешала, прежде всего, украинской экономике, и именно в то время, когда она начала восстанавливаться: «В первую очередь вред нанесен украинской экономке. И именно в тот момент, когда мы получили очень серьезный шанс на стремительный экономический рост».

Ранее премьер заявлял об убытках «ежемесячно 2-4 млрд грн», однако не объяснял, на чем основываются эти расчеты.

Министр финансов Александр Данилюк оценивает возможный «ущерб» в потере до 2% ВВП: «У нас есть средний сценарий – 1-1,3%, но может быть и хуже – до 2% ВВП».

При этом чиновник не назвал возможных потерь бюджетных поступлений.

Ранее в Нацбанке оценивали возможные потери в 1,3% ВВП.

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Однако, как заявляла глава НБУ Валерия Гонтарева, валютные поступления от украинских предприятий, которые остались на неподконтрольной Киеву территории, незначительны и составляют около 3% от общих валютных поступлений и не могут повлиять на стабильность валютного рынка.

Энергетика: электричество не отключали, чрезвычайные меры продлили

Когда блокада «перемещения товаров» с и на неподконтрольные территории только начиналась, в правительстве говорили прежде всего о возможных негативных последствиях для энергетики. Мол, именно оттуда поступает львиная доля антрацита, на котором работают украинские ТЭС, дают до трети электроэнергии страны.

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Впоследствии начали говорить о возможности ограничений в поставках электричества и даже «веерных отключений» из-за нехватки угля. В конце 15 февраля правительство приняло решение о введении чрезвычайных мер в электроэнергетике.

За этот месяц ограничений в электроснабжении так и не произошло. Это подтвердил и министр энергетики Игорь Насалик, который заявил, что хотя обстоятельства конца зимы были чрезвычайными, «ограничений в потреблении и веерных отключений нет».

Несмотря на это правительство решило продлить чрезвычайные меры еще на месяц. Как отметил премьер, несмотря на то, что ситуацию в электроэнергетике удалось удержать благодаря «идеальной подготовке» к отопительному сезону, но постепенно «запас прочности» исчерпывается:

«Мы создали запас прочности, потому что понимали, что русские нам перекроют (поставка угля. - Ред.). Просто я думал, что они перекроют нам сами, а они перекрыли другими людьми. Я ошибся только в одном – кто перекроет», - сказал господин Гройсман.

Накануне президент Петр Порошенко заявил, что «веерных» отключений удалось избежать лишь благодаря ранней весне этого года.

Более того, ограничения на рынке электричества не только не произошло, но и, как сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на собственные источники в министерстве энергетики, экспорт электроэнергии из Украины в январе-феврале этого года вырос на 37%.

Металлургия: предприятия частные, потери общие

Если в начале блокады «ДНР-ЛНР» больше говорили о проблемах энергетики, то со временем все большее беспокойство стало раздаваться о судьбе крупных металлургических предприятий, или получают сырье с неподконтрольных территорий, или вообще расположены на этих территориях. Ограничение поставок разорвало налаженные связи в производственной цепочке «уголь-кокс-металл».

Правда, большинство из них являются частными и принадлежат к группе «Метинвест», входящая в холдинг СКМ, контролируемой Ринатом Ахметовым. По данным «Укрметаллургпром», из-за блокады остановились также и предприятия, входящие в корпорацию ИСД, контроль над которой принадлежат российскому «Внешэкономбанку», а также «Донецкстали», контролируемой российским бизнесменом Виктором Нусенкисом.

Во время специального совещания с руководителями металлургических предприятий в конце февраля, руководитель «Укрметаллургпром» Александр Каленков оценил возможные годовые потери из-за блокады в 3,5 млрд долларов валютной выручки и 4 млрд грн бюджетных поступлений.

По данным объединения, в январе-феврале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года производство чугуна сократилось на 9%, стали и проката – на 2%.

1 марта правительство приняло решение о введении нового порядка перевозки товаров через линию соприкосновения. Эти правила вступили в силу с 14 марта и предполагали, что через линию разграничения, кроме гуманитарных грузов, могут перемещаться только товары и продукция, которые обеспечивают работу металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей.

Однако уже 15 марта СНБО принял решение о полном прекращении грузовых перевозок через линию разграничения.

Одновременно с этим власти самопровозглашенных «ДНР-ЛНР» заявили о том, что берут контроль над предприятиями, которые ранее работали на поставки в Украину.

15 марта группа «Метинвест» заявила о полной потере контроля над всеми своими активами на неподконтрольной Киеву территории. Там также напомнили, что только в 2016 году эти предприятия уплатили в бюджеты различных уровней 1,4 млрд грн, и обеспечивали работу 20 тыс. работников.

Между тем российское бизнес-агентство РБК распространило информацию о том, что якобы заместитель председателя российского правительства Дмитрий Козак попросил владельцев крупнейших металлургических предприятий «помочь» самопровозглашенным «ДНР» и «ЛНР» с поставками железной руды. В Кремле опровергли эту информацию.

Однако, по данным «Укрзализныци» за 2016, 45,5% поставок на территории ОРДЛО составляла именно железная руда. Таким образом можно предположить, что проблемы с ее поставками в «ДНР-ЛНР» из-за блокады является по крайней мере не меньшими, чем с недостатком антрацита, который поступал в Украину с неподконтрольных территорий.