В Збаражском районе Тернопольской области пассажир микроавтобуса до смерти избил водителя легковушки, спровоцировавшего ДТП, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«В дежурную часть Збаражского отделения полиции поступило сообщение от медиков районной больницы о том, что в данное лечебное учреждение бригадой скорой помощи был доставлен 44-летний житель Тернополя, который умер в реанимационном отделении. Выездом следственно-оперативной группы и проведенными мероприятиями установлено, накануне около часа ночи, между селами Колодно и Заруддя Збаражского района 19-летний житель областного центра - водитель автомобиля «Фольсваген Транспортер» допустил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ 21154», который был припаркован на проезжей части без включенных габаритов и за рулем которого находился 44-летний житель Тернополя», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что после столкновения между участниками ДТП произошла драка. В результате 22-летний житель села Гнездичное Збаражского района, который был пассажиром микроавтобуса, нанес телесные повреждения 44-летнему тернополянину. Последний был госпитализирован в медицинское учреждение, однако врачи не смогли спасти его. Проведенное вскрытие показало, что причиной смерти стала массивное внутреннее кровотечение, вызванное закрытой тупой травмой живота с разрывом брыжейки толстого кишечника.

Жителю Збаражчины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Наказывается такое деяние лишением свободы на срок от семи до десяти лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК.