Боевые модули «Шквал» и «Стилет», которые предназначены для вооружения глубоко модернизированной БМП, спроектированной на ГП «Житомирский бронетанковый завод», прошли сравнительные заводские испытания на одном из военных полигонов Житомирской области, сообщает пресс-служба ГК «Укроборонпром».



Во время испытаний специалисты «Житомирского бронетанкового завода», других предприятий-участников концерна и Министерства обороны Украины проанализировали точность, скорость и эффективность работы каждого боевого модуля. Такие испытания позволяют выбрать лучший по всем параметрам боевой модуль для его дальнейшего использования на БМП. При этом окончательное решение по выбору принадлежит Минобороны.



По данным «Укроборонпрома», боевой модуль «Шквал» оснащен 30-мм пушкой ЗТМ-1, автоматическим гранатометом, 7,62-мм пулеметом, а также управляемым ракетным вооружением, которое предназначено для уничтожения бронетехники противника на расстоянии до 5 км. В это же время боевой модуль «Стилет» оснащен пушкой ЗТМ-2, усиленным бронированием и аналогичным комплектом вооружения.

За точность работы боевых модулей отвечают новые цифровые прицельные комплексы OTS-20.04-01, на боевом модуле «Шквал» и «Трек-2-01», на боевом модуле «стилет». Оба прицельных комплекса оснащены лазерным дальномером и тепловизором, но используют разные алгоритмы управления огнем.

«Огневые испытания, а также другие тесты, которые проводятся на военных и испытательных полигонах позволят специалистам Министерства обороны Украины получить всестороннюю информацию для тщательного анализа и отдать предпочтение одному из боевых модулей. После принятия Минобороны своего решения и формирования заказа, ГК «Укроборонпром» готов развернуть производство глубоко модернизированных БМП для оснащения украинской армии в определенном объеме. Это позволит значительно повысить боевые возможности украинской армии, которая получит фактически новую БМП, оснащенную современным цифровым комплексом управления огнем, с мощным арсеналом вооружения, двигателем Deutz, повышенной защитой и средствами маскировки, в том числе и в инфракрасном диапазоне», – говорится в сообщении.