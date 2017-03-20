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Россия проводит курс на дестабилизацию ситуации в Сербии, опасаясь вхождения балканской республики в ЕС. Влияние Москвы ощущается и во всем балканском регионе, заявил в интервью газете Die Welt руководитель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер.

«Россия проводит в Сербии стратегию дестабилизации. Это дает нам повод для большого беспокойства», - утверждает политик.

По его словам, Москва все больше пытается влиять на СМИ, политические партии и гражданское общество Сербии как вероятного кандидата на вступление в Европейский союз (переговорный процесс о вступлении Сербии в ЕС был открыт в декабре 2015 года, его завершение ожидается к 2019-му), сообщает ТАСС.

Политик недоволен тем, что именно в лице сербского общества Россия находит важнейшего сторонника. При этом Брюссель является крупнейшим спонсором Белграда: до 2020 года ЕС планирует направить Сербии около €1,5 млрд финансовой помощи. «Для Европейского союза это может означать только то, что наше участие в поддержке сербского гражданского общества должно быть еще заметнее», - считает Макаллистер.

Евродепутат рассказал и об общей политике ЕС в регионе. «Балканы - это взрывоопасная область, где в самое ближайшее время из-за безответственных действий могут заново разгореться конфликты, которые считаются давно разрешенными», - полагает Макаллистер. Он добавил, что именно это ЕС и пытается предотвратить. Политик с опаской отмечает растущее влияние в регионе многих сил: как традиционных (Россия и Турция), так и экзотических (Китай, Саудовская Аравия и Катар).

Говоря об Албании, которая подала заявку на членство в ЕС еще в 2009 году, а в 2014-м получила статус кандидата, руководитель комитета Европарламента по иностранным делам отметил позитивную динамику. «Страна, по данным европейских властей, движется по правильному пути. Переговоры о вступлении Албании в ЕС могут начаться в ближайшие 12 месяцев, самое позднее, в начале 2018», - подытожил политик.
ForUm

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