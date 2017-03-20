Послы Украины в Финляндии и Австрии прокомментировали оскорбление вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в адрес министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

«Рогозин? Это который обещал сражаться в окопах Донбасса, но так и не нашел подходящий по размеру окоп?» – написал посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Twitter.

.@lifenews_ru Рогозин? Это который обещал сражаться в окопах Донбасса, но так и не нашёл подходящий по размеру окоп? — olexander scherba (@olex_scherba) 19 марта 2017 г.

При этом дипломат не опускался до оскорблений.

Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров также прокомментировал инцидент.

«Назвался рогозиным, нажимай на тормоз. На рогозине и тормоз горит», – написал он.

Назвался рогозиным, нажимай на тормоз — Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) 19 марта 2017 г.

На рогозине и тормоз горит — Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) 19 марта 2017 г.





Напомним, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал министра иностранных дел Украины Павла Климкина «тормозом» за его обещание вернуть Крыму свободу.