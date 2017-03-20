Послы Украины в Финляндии и Австрии прокомментировали оскорбление вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в адрес министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
«Рогозин? Это который обещал сражаться в окопах Донбасса, но так и не нашел подходящий по размеру окоп?» – написал посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Twitter.
.@lifenews_ru Рогозин? Это который обещал сражаться в окопах Донбасса, но так и не нашёл подходящий по размеру окоп?— olexander scherba (@olex_scherba) 19 марта 2017 г.
При этом дипломат не опускался до оскорблений.
Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров также прокомментировал инцидент.
«Назвался рогозиным, нажимай на тормоз. На рогозине и тормоз горит», – написал он.
Назвался рогозиным, нажимай на тормоз— Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) 19 марта 2017 г.
На рогозине и тормоз горит— Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) 19 марта 2017 г.
Напомним, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал министра иностранных дел Украины Павла Климкина «тормозом» за его обещание вернуть Крыму свободу.
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