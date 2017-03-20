также в разделеСтолица
Киевских патрульных отстранили за избиение заявителя 14
Памятник Владимиру в Киеве облили красной краской 110
В Киеве облили краской памятник Телиге 415
В деле «оборотней в погонах» задержан еще один фигурант 68
В центре Киева 1 апреля перекроют движение транспорта 83
Суд арестовал тренировочную базу «Азова» в Киеве 75
Киевсовет рекомендует бизнесу не сотрудничать с резидентами РФ 106
Заплатить за проезд в киевском метро можно с помощью смартфона 54
Организаторы показали проект фан-зоны «Евровидения» на Софийской площади 42
В Киеве квартирные воры обокрали переселенку на 600 тысяч 60
По факту вчерашних беспорядков в центре Киева завели дело 128
Стоимость ремонта столичных дорог завысили на 11 миллионов 29
Полиция не заводила дело по факту замуровывания офиса «Сбербанка» 62
В Киеве ночью подстрелили мужчину 190
Прокуратура: «Сбербанк» пытался стянуть с «Укрзализныци» 1,5 миллиарда 185
Активисты в центре Киева продолжают блокировать «Сбербанк» 1378
В Киеве на Соломенке произошла перестрелка, двое госпитализированы 72
СБУ и ГПУ начали проверку «Киевпасстранса» 41

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как когда-то общался с президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

«С Путиным общался очень коротко, еще во времена моей спортивной карьеры», - отметил Виталий Кличко, отвечая на вопрос ведущего.

Комментируя реплику ведущего, мол, Путин является фанатом Кличко, мэр Киева отметил: «Фанат? Я знаю, что когда Владимир Кличко боксировал с Поветкиным в Москве, там ожидали, что Путин появится на поединке. Не думаю, что Путин держал кулаки за Кличко. Он болел за Поветкина. Тем не менее, Поветкину это не помогло», - сказал Кличко.

Отвечая на вопрос о знакомстве с Трампом, мэр Киева отметил, что и он, и брат Владимир в свое время боксировали на арене «Тадж-Махал» в США, которая принадлежит Трампу. «Он неоднократно посещал наши поединки. Мы общались, ходили в гости к нему. Сейчас, когда он стал президентом, у нас пока не было возможности встретиться. Хотя он передал привет. Ему сейчас есть чем заняться. Думаю, у нас еще будет возможность встретиться и пообщаться», - отметил Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

392
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года