Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как когда-то общался с президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

«С Путиным общался очень коротко, еще во времена моей спортивной карьеры», - отметил Виталий Кличко, отвечая на вопрос ведущего.

Комментируя реплику ведущего, мол, Путин является фанатом Кличко, мэр Киева отметил: «Фанат? Я знаю, что когда Владимир Кличко боксировал с Поветкиным в Москве, там ожидали, что Путин появится на поединке. Не думаю, что Путин держал кулаки за Кличко. Он болел за Поветкина. Тем не менее, Поветкину это не помогло», - сказал Кличко.

Отвечая на вопрос о знакомстве с Трампом, мэр Киева отметил, что и он, и брат Владимир в свое время боксировали на арене «Тадж-Махал» в США, которая принадлежит Трампу. «Он неоднократно посещал наши поединки. Мы общались, ходили в гости к нему. Сейчас, когда он стал президентом, у нас пока не было возможности встретиться. Хотя он передал привет. Ему сейчас есть чем заняться. Думаю, у нас еще будет возможность встретиться и пообщаться», - отметил Кличко.