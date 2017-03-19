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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал министра иностранных дел Украины Павла Климкина «тормозом» за его твит о Крыме. Ранее министр написал, что три года назад у крымчан «отняли свободу», и пообещал им ее вернуть.


«Ну и тормоз! Они уже три года как свободны», — написал Рогозин Twitter.

 


В свою очередь, член Совета федерации РФ Алексей Пушков, комментируя твит главы МИД, заявил: «Климкин обещает «вернуть свободу» жителям Крыма. Но они уже выбрали свободу от блокад, обстрелов, пыток и преследований. Поезд ушел, Климкин». 


 
ForUm

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