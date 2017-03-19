Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал министра иностранных дел Украины Павла Климкина «тормозом» за его твит о Крыме. Ранее министр написал, что три года назад у крымчан «отняли свободу», и пообещал им ее вернуть.

Три роки тому у кримчан відібрали свободу. Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно. #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 березня 2017 р.





«Ну и тормоз! Они уже три года как свободны», — написал Рогозин Twitter.

Ну и тормоз! Они уже три года как свободны https://t.co/xLk0Mh3bJy — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 19 березня 2017 р.





В свою очередь, член Совета федерации РФ Алексей Пушков, комментируя твит главы МИД, заявил: «Климкин обещает «вернуть свободу» жителям Крыма. Но они уже выбрали свободу от блокад, обстрелов, пыток и преследований. Поезд ушел, Климкин».

Климкин обещает "вернуть свободу" жителям Крыма. Но они уже выбрали свободу от блокад, обстрелов, пыток и преследований. Поезд ушел, Климкин — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 березня 2017 р.



