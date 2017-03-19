Президент США Дональд Трамп, описывая своего российского коллегу Владимира Путина, заявил, что тот является «крепким орешком». Заявление амерканского президента прозвучало в интервью телеканалу Fox News.

Ведущий попросил Трампа описать некоторых известных людей двумя словами. На просьбу охарактеризовать Путина Трамп сказал: «Я не знаю. Но он точно крепкий орешек (анг. tough cookie, дословный перевод «твердое печенье»). «Я не знаю, что он делает для России, но когда-нибудь мы узнаем это, я полагаю», – добавил Трамп.

Ранее Трамп во время интервью на Fox News отметил, что в мире и в США есть много убийц, и Америка тоже не самая невинная страна. Так он прокомментировал слова ведущего Билла О'Райли, который назвал Путина «убийцей».