Сотрудники СБУ задержали жителя Краснопольского района Сумской области за предложение взятки руководителю отдела пограничной службы.
По данным пресс-центра ведомства, делец обратился к начальнику отделения инспекторов пограничной службы и предложил ему не препятствовать контрабанде товаров в Россию за регулярную мзду. Пограничник «согласился» брать деньги и сразу сообщил о случившемся правоохранителям.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центре Краснополья при попытке передать руководителю отдела части взятки.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжается досудебное следствие.
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