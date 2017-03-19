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Сотрудники СБУ задержали жителя Краснопольского района Сумской области за предложение взятки руководителю отдела пограничной службы.

По данным пресс-центра ведомства, делец обратился к начальнику отделения инспекторов пограничной службы и предложил ему не препятствовать контрабанде товаров в Россию за регулярную мзду. Пограничник «согласился» брать деньги и сразу сообщил о случившемся правоохранителям.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центре Краснополья при попытке передать руководителю отдела части взятки.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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