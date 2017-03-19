Избранный президент Германии, бывший министр иностранных дел Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в воскресенье, 19 марта, официально вступит в свою должность. Накануне, 18 марта, завершился пятилетний срок полномочий его предшественника Йоахима Гаука (Joachim Gauck), сообщает DW.

Официальная церемония передачи власти Штайнмайеру состоится в президентском дворце Бельвю в Берлине. В ней, по традиции, примут участие жены политиков – будущая первая леди Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender) и ее предшественница Даниэла Штадт (Daniela Schadt). После церемонии Гаук со своей женой покинут дворец.

Штайнмайер был избран президентом 12 февраля делегатами немецкого Федерального собрания. В связи со своим почтенным возрастом Гаук еще летом прошлого года заявил, что не будет претендовать на второй срок.