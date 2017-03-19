Россия до сих пор не выполнила ни одного пункта Минских соглашений, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«Очевидно, что абсолютно отсутствует политическая воля Москвы их выполнять, - заявила спикер. - Постоянные нарушения Российской Федерацией Минских договоренностей подрывают усилия Украины и международного сообщества, направленные на восстановление мира и безопасности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

По словам Бецы, события последнего месяца стали показательной демонстрацией со стороны Кремля намерений продолжать курс на эскалацию начатого им вооруженного конфликта и нежелания придерживаться взятых на себя обязательств.

«В связи с эскалацией ситуации безопасности на Донбассе, захватом и «экспроприацией» российско-террористическими группировками украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, усилением угроз экономической и энергетической безопасности Украины, спровоцированных сознательными действиями незаконных вооруженных формирований и РФ (признание на территории РФ псевдодокументов, выданных в ОРДЛО, введение «рублевой зоны», де-факто конфискация украинских активов, объявление главарем террористов Захарченко линии разграничения государственной границей и т.д.), 15 марта СНБО решил временно, до выполнения Россией безопасности положений Минских договоренностей, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения», - напомнила она.

По словам спикера МИД, захват украинских предприятий – новый элемент гибридной войны России против Украины.

МИД Украины призвал иностранных партнеров отнестись с пониманием к указанному решению как безальтернативному при обстоятельствах, которые сложились в результате преступных действий РФ, направленных на эскалацию ситуации на Донбассе, и дальнейший отход Кремля от Минских договоренностей.

Напомним, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич заявила, что Европейский Союз будет внимательно следить за последствиями для гражданского населения решения украинских властей временно прекратить движение грузов через линию соприкосновения на Донбассе.