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Европейский Союз будет внимательно следить за последствиями для гражданского населения решения украинских властей временно прекратить движение грузов через линию соприкосновения  на Донбассе.

Об этом УНИАН заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Косьянчич.

«Мы будем внимательно следить за последствиями этого решения для гражданского населения», - сказала она.

При этом представитель подчеркнула, что Минские соглашения остаются основой для мирного и устойчивого урегулирования конфликта на востоке Украины. «Их положения, в частности те, которые касаются прекращения огня, отвода тяжелого вооружения, восстановления социально-экономических связей между отдельными районами Донецкой и Луганской областей и остальной части страны, а также налогообложения в рамках украинского законодательства, должны соблюдаться всеми сторонами», - сказала Косьянчич.

Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.

16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие это решение.

 

 
ForUm

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