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В Киеве неизвестные облили красной краской памятник князю Владимиру Великому.

Об этом сообщила сотрудник Украинского института национальной памяти Елена Халимон в Facebook, опубликовав соответствующие фото.

«Красной краской в Киеве облили не только памятник Елене Телиге в Бабьем Яру, вот так сейчас выглядит памятник Владимиру Великому», - написала она.

Напомним, в субботу, 18 марта, в Киеве неизвестные облили красной краской памятник участнице украинского освободительного движения, поэтессе Елене Телиге, который открыли в Бабьем Яру в конце февраля.

Осенью прошлого года памятник Владимиру оскверняли несколько раз.
ForUm

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