Министерство юстиции назначило исполняющим обязанности директора департамента по вопросам люстрации Анастасию Задорожнюю, сообщает пресс-служба Минюста.

По данным министерства, Задорожняя до этого работала в отделе правового обеспечения и научно-аналитической работы данного департамента.

Кроме того, Министерство юстиции объявило повторный конкурс на вакантные должности директора департамента по вопросам люстрации и его заместителей.

Напомним, 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко уволилась с этой должности.

6 декабря 2016 года Минюст объявил конкурс на замещение этой должности. Однако в ходе него ни один из кандидатов не был признан победителем.

После этого Минюст объявил проведение повторного конкурса, в ходе которого комиссия не определила победителя.