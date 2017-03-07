Конкурсная комиссия не определила победителя на должность директора Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
«Комиссией не определен кандидат на занятие вакантной должности директора Департамента по вопросам люстрации», - говорится в сообщении.
Напомним, 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко уволилась с этой должности.
6 декабря 2016 года Минюст объявил конкурс на замещение этой должности. Однако в ходе него ни один из кандидатов не был признан победителем.
После этого Минюст объявил проведение повторного конкурса.
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