также в разделеПолитика
В Гааге завершился второй день слушаний по иску Украины к РФ 43
У Стеця составили ТОП-5 лжи российской стороны в Гааге 31
Гройсман: Если тяжело работать, все будет хорошо 40
Россияне заявили в Гааге, что НВФ нашли оружие в шахтах 129
В Гааге продолжилось рассмотрение иска Украины против РФ 87
Порошенко надеется получить очень быстрое решение суда ООН 63
Порошенко: В Украине создана независимая антикоррупционная инфраструктура 53
В МИД рассказали, какого наказания потребуют для России в Гааге 255
НАБУ: Луценко либо непрофессионал, либо манипулятор 173
Зеркаль в суде ООН: Россия спонсирует терроризм в Украине 44
США призывают Украину создать антикоррупционный суд 57
Суд ООН может принять решение о предупредительных мерах для РФ через 1-2 месяца 36
МИД: Суд в Гааге поставит Россию перед дилеммой 398
Кабмин обнародовал порядок ввоза и вывоза товаров в зону АТО 56
Порошенко о суде против РФ в Гааге: Правда сильнее оружия 173
Елисеев: Против захвативших предприятия в ОРДЛО могут ввести санкции 103
В Гааге начинаются слушания по иску Украины против России 126
НАБУ: Насирова могут вечером освободить 382

Конкурсная комиссия не определила победителя на должность директора Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

«Комиссией не определен кандидат на занятие вакантной должности директора Департамента по вопросам люстрации», - говорится в сообщении.

Напомним, 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко уволилась с этой должности.

6 декабря 2016 года Минюст объявил конкурс на замещение этой должности. Однако в ходе него ни один из кандидатов не был признан победителем.

После этого Минюст объявил проведение повторного конкурса. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года