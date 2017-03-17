Сегодня, 17 марта, в Украине были запущены мобильные сервисные центры Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД.

«Запуск работы мобильных сервисных центров МВД – это вызов государственному сервису и требование времени. Наша цель - сделать государственный сервис открытым, качественным, удобным и обязательно доступным каждому гражданину в любом уголке страны», - подчеркнул глава МВД Арсен Аваков.

Он сообщил, что сегодня первые 20 мобильных сервисных центров МВД разъедутся по стране с целью предоставления услуг в тех населенных пунктах, где нет стационарных центров.

«Это первый раз, когда не граждане должны ехать за получением государственных услуг, а государственный сервис будет двигаться к гражданам. Мобильные сервисные центры МВД имеют современное оборудование», - отмечает руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Передвижные центры будут выезжать по графику в отдаленные населенные пункты и предоставлять гражданам наиболее распространенные административные услуги сервисных центров МВД: регистрация и перерегистрация транспортных средств, замена водительского удостоверения, выдача международного водительского удостоверения, а также прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

«Работать центры будут по запросу от местных органов исполнительной власти. Подать заявку для работы можно в Региональный сервисный центр МВД в области, а граждане с легкостью найдут информацию о нужных документах и ​​график работы МСЦ МВД на сайте», - отметил Криклий. Он также сообщил, что в каждом мобильном сервисном центре граждан будут обслуживать два администратора и эксперт, который будет проводить экспертизу автомобиля.

Посмотреть график курсирования, время приема мобильных сервисных центров МВД и интерактивную карту маршрутов можно на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе «Мобильные СЦ».

Криклий также напомнил, что в Украине уже работают 15 новых сервисных центров МВД. По его словам, программа минимум на 2017 год - открытие 50 обновленных центров по всей Украине. Центры оснащены электронными очередями, удобными информационными системами, планшетами для оценки качества обслуживания, камерами видеонаблюдения, которые позволяют следить за загруженностью центров на сайте ГСЦ МВД. Граждан обслуживают специально подготовленные клиентоориентированные работники фронт-офисов.