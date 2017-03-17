В случае побега отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова будет начат процесс объявления в розыск, в том числе международный.

Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционная прокуратуры Назар Холодницкий в эфире 112 Украина.

«Если он убежит, страна заработает 100 млн грн. Все равно дело никуда не девается. В конце концов, это будет его выбор. Мы только делаем так, как прописано в УПК. Если он убежит, будет начат процесс объявления в розыск, в том числе международный. А по завершению досудебного расследования может быть начата процедура заочного осуждения», – сказал Холодницкий.

Напомним, 16 марта супруга Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн. Поздно вечером в тот же день он вышел из-под стражи.