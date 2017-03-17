Сегодня, 17 марта, возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции, сообщает пресс-служба КП «Вода Донбасса».
«Сегодня были запущены в работу насосные агрегаты Донецкой фильтровальной станции», – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал ForUm, повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ «Макеевская 1 - АКХЗ № 2», в результате чего было прекращено электроснабжение города Авдеевка, а также 11 населенных пунктов Ясиноватского района, произошло 14 марта.
Сегодня, 16 марта, электроснабжение Авдеевки было полностью восстановлено.
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