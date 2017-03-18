Предлагаем Вам избранные цитаты украинских политиков с 11 по 18 марта.

«В сегодняшней Украине многие демократию путают с махновщиной», - Президент Петр Порошенко о политической ситуации в Украине.

«Для того чтобы быть свободными, нужно быть рабами закона», - премьер-министр Владимир Гройсман о конфликте нардепа Владимира Парасюка с правоохранителями.

«Почему я говорю, что я последняя из могикан. Потому, что при мне уже было 3 министра финансов, 2 премьер-министра и 4 генпрокурора», - председатель НБУ Валерия Гонтарева о своей работе.

«Украина как самолет, который имеет два крыла. Первое - это демократия, второе - это порядок. И лететь может только, когда у тебя два крыла», - Президент Петр Порошенко о том, что главным для Украины сегодня является соблюдение демократии и обеспечение порядка.

«Рано еще до прощальной вечеринки», - председатель НБУ Валерия Гонтарева о том, что пока не собирается покидать свой пост и объявит об отставке за месяц.

«Я никому не позволю издеваться над обществом, издеваться над добровольцами, над героями, над новыми полицейскими, бойцами Нацгвардии или бойцами ВСУ, тем, кто считает себя небожителем. Депутатская «корка» еще не дает тебе права издеваться над людьми», - Президент Петр Порошенко о конфликте между бойцами Нацгвардии и нардепом Владимиром Парасюком.

«Я инженер электронной техники. Я могу вам оценить, почему плохо работает телевизор, но почему плохо работает депутат - это не ко мне», - генпрокурор Юрий Луценко о нардепе Владимире Парасюке.

«Это были «островки» Украины. Якорь, которым эта территория держалась за Украину», - Президент Петр Порошенко о том, что блокада уничтожила Украину на Донбассе.

«Разве можно допускать вооруженных гастролеров в тыл украинским войскам?», - Президент Петр Порошенко об участниках блокады Донбасса.

«Касается товаров в промышленных объемах, а не колбасы в сумках для семьи», - глава МВД Арсен Аваков о том, что блокада Донбасса не отобразится на пропуске граждан через линию соприкосновения.