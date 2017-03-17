В субботу, 18 марта, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +6...+8 градусов.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.
На западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +4...+10 градусов.
В Карпатах временами снег, температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +1...-4 градуса.
На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +4...+9 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +4...+11 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +5...+11 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...-3 градуса, днем +5...+11 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +5...+10 градусов.
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