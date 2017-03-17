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Россия не имеет в наличии никаких прописанных сценариев интеграции самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в свой состав, а гипотетические рассуждения на этот счет невозможны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Таких писанных сценариев нет», - сказал он. «Именно поэтому мы с тревогой наблюдаем, как страна (Украина) сознательно отторгает от себя огромный регион (Донбасс)», - пояснил он.

«Эвентуальные рассуждения в этом контексте не считаем возможными», - заявил Песков в ответ на просьбу сказать, возможно ли такое развитие событий в будущем.

Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.

 
ForUm

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