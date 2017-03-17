Группа вооруженных людей, захвативших в понедельник нефтеналивной танкер у берегов Сомали, без выкупа освободила судно и отпустила восьмерых захваченных шри-ланкийских моряков, сообщают сомалийские чиновники.

Об освобождении моряков объявили через несколько часов после того, как катер сомалийской береговой охраны перехватил лодку, везшую продовольствие пиратам, сообщает ВВС.

«После той стычки начались переговоры... Мы отвели свои силы, они также удалились», - рассказал глава береговой охраны провинции Пунтленд Абдирахман Хассан.

Агентство Рейтер сообщает, что его корреспондентам удалось связаться с одним из пиратов, который подтвердил освобождение заложников без выкупа.

Судно было захвачено в понедельник группой из примерно 20 пиратов, оно доставляло топливо из Джибути в Могадишо. Это был первый захват судна сомалийскими пиратами за последние пять лет.

В конце 2000-х – начале 2010-х годов сомалийские пираты провели серию захватов морских судов. В первом полугодии 2011 года атакам пиратов подверглись более 260 судов – главным образом в акватории Африканского Рога.

С тех пор, во многом благодаря международным усилиям по поддержанию безопасности в регионе, случаи пиратских захватов у берегов Сомали стали значительно реже.